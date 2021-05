Os internamentos em enfermaria voltaram a subir, estando hoje 220 doentes, mais 10 do que no sábado.

Covid-19. Portugal sem mortes pelo segundo dia consecutivo e 413 novos casos

Portugal registou 413 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, sendo o segundo dia consecutivo sem qualquer vítima mortal relacionada com o vírus SARS-CoV-2 , indica hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, os internamentos em enfermaria voltaram a subir, estando hoje 220 doentes, mais 10 do que no sábado.

Segundo a DGS, estão internados em cuidados intensivos 58 doentes, menos um do que no sábado.

Os dados mostram ainda que houve um aumento de 187 casos ativos de infeção, totalizando agora 22.515.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 844.224 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 17.017 mortes.

