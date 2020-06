País contabiliza menos um óbito que no dia anterior, mas mais casos confirmados como positivos.

Covid-19. Portugal regista uma morte esta quarta-feira e mais 336 infetados

Ana TOMÁS

Portugal regista esta quarta-feira, 17 de junho, mais uma morte por covid-19, menos uma que ontem, e 336 novos casos positivos, mais 36 que na terça-feira, 282 deles concentrados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Esta zona do país concentra 40% da testagem que tem sido realizada para detetar novos casos de contaminação com o novo coronavírus, revelou o secretário de estado da Saúde, António Sales, na conferência de imprensa de hoje, que acompanha a divulgação do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório mostra também uma subida dos internamentos, com 435 pessoas hospitalizadas esta quarta-feira, mais 12 que ontem, mas uma descida no número de internados em cuidados intensivos, que passou de 71 para 69.

Desde o início de março, quando foram confirmados os primeiros casos em Portugal, morreram 1523 pessoas vítimas de covid-19 e foram infetadas 37.672. Esta quarta-feira, 1347 aguardavam ainda resultado a análise laboratorial.

Número de mortes continua a descer, mas aumento de infetados mantém-se elevado Em Portugal registaram-se esta terça-feira mais dois óbitos e mais 300 novos casos positivos, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com as estimativas da DGS, menos de 1% do casos de infeção em Portugal foram verificados em utentes hospitalares.

A informação é dada por Graça Freitas, na mesma conferência de imprensa e no mesmo dia em que se sabe que oito profissionais e 12 doentes internados no Serviço de Hematologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa foram diagnosticados com covid-19.

A diretora-geral da Saúde garantiu que o IPO dispõe de um plano de contingência "muito bem desenhado" para responder a eventuais contágios e que o surto está controlado, estando os doentes infetados em situação estável.

No que respeita ao número de recuperados, o país totalizou até ao momento 23.580 no total, com mais 368 contabilizados entre ontem e hoje, o que supera em oito o número de infetados diários.





