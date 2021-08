Os internamentos estão a aumentar. Por outro lado, a vacinação dos 12-15 anos que se iniciou este fim-de-semana está a superar as expetativas

Portugal regista nove mortes e 2.112 novos casos nas últimas 24 horas

Os internamentos estão a aumentar. Por outro lado, a vacinação dos 12-15 anos que se iniciou este fim-de-semana está a superar as expetativas

Portugal regista hoje nove mortes e 2.112 novos casos de infeção causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, assim como um aumento nos internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 708 pessoas, mais 27 do que no sábado, e, dessas, 152 estão nos cuidados intensivos, sendo mais sete do que no dia anterior.

Portugal. Marcelo defende fim do uso da máscara em meados de setembro “Fui dos primeiros a pô-la e serei dos últimos a tirá-la. Quero ver primeiro os números de agosto e de setembro”, disse.

O Norte é hoje a região com mais novos casos ativos (802) das últimas 24 horas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 657.

As mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (cinco) e nas regiões Norte (duas), Centro (uma) e Algarve (uma).

Vacinação jovens

Mais de 120 mil adolescentes entre os 12-15 anos terão vacinados ontem, um número que superou "em muito" as expetativas, admitiu fonte do grupo que coordena o plano de vacinação. Isto porque para todo o fim de semana estavam agendadas cerca de 110 mil vacinações, e já sábado este teto foi superado. Até agora, ainda não há dados sobre a vacinação desta faixa etária.

A vacinação contra a covid-19 de crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos começou ontem, no primeiro de dois fins de semana dedicados a esta faixa etária.

