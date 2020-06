Número de óbitos desceu em relação às últimas 24 horas, mas número de casos positivos subiu, com Lisboa e Vale do Tejo a ultrapassar o Norte no total de infetados.

Covid-19. Portugal regista mais três mortos esta quarta-feira e 367 infetados

Portugal regista esta quarta-feira, 24 de junho, mais três mortes por covid-19, uma subida inferior à verificada ontem, quando foram contabilizados mais seis óbitos face ao dia anterior.

Apesar da descida de hoje no número diário de vítimas mortais, resultantes do novo coronavírus, registou-se novamente uma subida na quantidade de pessoas infetadas, com mais 367 casos positivos confirmados, sendo que 302 se concentram em Lisboa e Vale do Tejo.

A região já ultrapassou a zona Norte no número total de casos positivos: 17.527, na primeira, por comparação com 17.339, na segunda. Há 1586 pessoas a aguardar análise laboratorial (menos 173‬ que ontem).

Todos os óbitos registados esta quarta-feira pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo.

No que respeita aos internamentos, há hoje menos 12 hospitalizados em enfermaria, num total de 429, e mais um em cuidados intensivos, num total de 73.

Até à data, Portugal contabiliza 26.083 recuperados, desde o início da pandemia, com 254 novos casos registados outros.

