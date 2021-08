Internamentos registam subida, mas incidência desce e transmissibilidade estabiliza.

Covid-19

Portugal regista mais seis mortes por covid-19 e 1.126 infetados

Ana TOMÁS Internamentos registam subida, mas incidência desce e transmissibilidade estabiliza.

Portugal registou, no último dia mais seis mortes por covid-19 e 1.126 infetados, com o Norte a contabilizar dois dos óbitos e o maior número de novos casos: 462.

Também com duas mortes associadas à covid-19 ocorridas este domingo, Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região do país com mais casos, concentrando 321 dos novos infetados. Seguem-se o Algarve, com 169 e uma morte, o Centro, com 108 um óbito e o Alentejo, com 18 casos e nenhuma vítima a lamentar.

Igualmente sem mortes associadas à covid-19, as regiões autónomas apresentavam até ao final do dia de ontem, 38 novos infetados, no caso da Madeira, e 10, no caso dos Açores.

Em relação aos internamentos, registou-se uma subida. Há, atualmente, 733 doentes hospitalizados, mais 25 que no dia anterior, 151 dos quais em cuidados intensivos, menos um face à véspera.

Em contrapartida, foram dadas como recuperadas mais 1.043 pessoas, o que eleva para 957.359 o número total daqueles que ultrapassaram a doença, num universo de 1.020.546 de casos confirmados desde o início da pandemia. Deste total de infetados, 17.645 morreram vítimas da covid-19.

Neste momento, existem no país 45.542 infeções ativas, mais 77 que no dia anterior.

O boletim desta segunda-feira, dia em que Portugal entra no estado de contingência e na segunda fase do plano de desconfinamento, revela nova descida da taxa de incidência por 100 mil habitantes e uma estabilização da transmissão.

A taxa de incidência, nos últimos 14 dias desceu de 312,3 para 310,4, a nível nacional, e de 316,6 para 314,6, face ao último relatório. Já a transmissibilidade - o R(t) - mantém-se em 0,98 em todo o território de Portugal.





