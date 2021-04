O número de internados nos cuidados normais e intensivos continuam a diminuir. Em Portugal, cada pessoa infetada contagia em média, outra pessoa.

Covid-19. Portugal regista mais seis mortes e 601 novos casos

O número de internados nos cuidados normais e intensivos continuam a diminuir. Em Portugal, cada pessoa infetada contagia em média, outra pessoa.

Nas últimas 24 horas Portugal registou mais seis mortes e 601 novas infeções, elevando para 16.910 o total de mortes e 826.928 casos de infeção de SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

Como tem vindo a acontecer o número de doentes internados continua a diminuir. Atualmente, encontram-se internadas 466 pessoas, menos 20 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos também se registou menos nove doentes do que ontem, encontrando-se agora 119 doentes internados, segundo o relatório deste sábado da Direção Geral da Saúde sobre a situação da doença em Portugal.

O índice de transmissibilidade Rt continua nos 1,02 como ontem, ou seja, cada infetado pode, em média, contaminar outra pessoa. Este índice aumentou nos últimos dias.

AFP

Este sábado o país conta com 25.810 casos de infeção ativos, menos 90 do que na sexta-feira. Já os casos em vigilância aumentaram nas últimas 24 horas, existindo mais 535 do que ontem, encontrando-se agora a ser seguidos pelas autoridades de saúde 17.407 pessoas.

Portugal passa a recomendar vacina da AstraZeneca só para pessoas acima de 60 anos O país junta-se assim a outros, na Europa, que já decidiram traçar limites e não administrar a vacina da AstraZeneca abaixo de certas idades por uma questão de segurança.

De acordo com o boletim de hoje, 685 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas. No total, desde março, já recuperaram da infeção 784.208 portugueses.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.