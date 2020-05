No total, o país regista 1144 óbitos desde o início de março, e 2549 recuperados.

Covid-19. Portugal regista mais nove mortos nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS No total, o país regista 1144 óbitos desde o início de março, e 2549 recuperados.

Portugal registou esta segunda-feira, 11 de maio, mais nove óbitos, relativamente ao dia anterior, voltando a notar-se uma redução no número de mortes diárias.

No total, o país regista 1144 óbitos desde o início de março, quando foram confirmados os primeiros casos de covid-19 e 2549 recuperados (mais do dobro do total de mortes e sem oscilações entre ontem e hoje).

Covid-19. Portugal com 1.135 mortos e 27.581 infetados São mais nove mortos e 175 casos em 24 horas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas registaram-se mais 98 casos de novos infetados no país, o que eleva o número total de casos positivos confirmados para 27.679. No entanto, existiam até ao final da manhã desta segunda-feira 28.307 contactos sob vigilância das autoridades e 2642 a aguardar análise laboratorial.

Ainda de acordo com o mesmo boletim, verifica-se uma subida no número de pessoas hospitalizadas, que passou de 797 para 805, nas últimas 24 horas, mantendo-se 112 pessoas internadas nos cuidados intensivos.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.