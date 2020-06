No total registam-se 1044 casos de infeção entre os bebés e crianças em Portugal, indica o boletim epidemiológico da DGS, deste domingo. Um número que tem vindo a aumentar.

Covid-19. Portugal regista mais de mil crianças infetadas, na faixa 0-9 anos

Paula SANTOS FERREIRA No total registam-se 1044 casos de infeção entre os bebés e crianças em Portugal, indica o boletim epidemiológico da DGS, deste domingo. Um número que tem vindo a aumentar.

Nos últimos dias, o crescimento de novos casos na população infantil dos zero aos nove anos tem chegado ao registo de 24 infeções. O boletim epidemiológico da covid-19 de sábado da Direção Geral da Saúde (DGS) indicava que nesta faixa etária registavam-se 1020 casos, 530 registos do sexo masculino e 463 do sexo feminino, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas o número aumentou para 1044, ou seja, foram identificados mais 24 casos nestas idades.



Os números do boletim de sexta-feira, dia 19, da DGS apresentavam um aumento de 27 casos em relação ao dia anterior, que apresentava 993 casos. No dia 18, o crescimento foi novamente de 24 casos de infeção nestas idades.

Aumento diário de 24 casos

O aumento do número de crianças infetadas tem vindo sempre a subir, pelo menos desde o dia 9 de junho. Neste período de tempo, o aumento mais baixo foi de 10 casos e o mais alto de 24 casos.

No dia 11 de junho, existiam apenas duas crianças internadas devido à infeção e nenhuma nos cuidados intensivos anunciou a Ministra da Saúde Marta Temido. Nesse dia, registavam-se 873 crianças infetadas pela covid-19 entre os 0-9 anos.

No dia 25 de maio encontravam-se internadas 14 crianças no Hospital D. Estefânia devido à infeção do novo coronavírus, duas das quais mais “pequenas” nos cuidados intensivos. Nesse dia, o boletim da DGS registava 585 casos de infeção na faixa etária 0-9 anos.

Todas estas crianças que foram hospitalizadas em Portugal tiveram alta, e recuperaram. Até agora não houve mais notícias de internamentos infantis.

