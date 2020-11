Há 15 dias que os internamentos por covid-19 não param de aumentar. Nas últimas 24 horas foram mais 150, elevando para 2.122 os doentes hospitalizados. Um novo máximo foi atingido.

Covid-19. Portugal regista mais 37 mortes e 3.062 novas infeções

Paula SANTOS FERREIRA

Portugal contabiliza hoje mais 37 mortos relacionados com a covid-19 e 3.062 novos casos confirmados de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A quatro dias de entrar em vigor o confinamento parcial para sete milhões de portugueses de 121 concelhos do país, os internamentos continuam a aumentar, mais 150 pessoas foram internadas nas últimas 24 horas elevando para 2.122 hospitalizações por covid-19 nos hospitais portugueses.

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 144.341 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.544 óbitos.

Das 37 mortes registadas, 20 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e duas no Alentejo.

A ilha da Madeira registou ontem a sua primeira morte devido à epidemia.

Quanto aos novos casos registados nas últimas 24 horas 1616 foram detetados na região Norte, 876 em Lisboa e Vale do Tejo, 430 no Centro, 74 casos no Alentejo e 59 casos no Algarve.

Atualmente, há 60.026 casos ativos de covid-19 em Portugal.

Mais de 2.000 pessoas internadas

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir há cerca de duas semanas, sendo agora 2.122 pessoas, mais 150 do que no sábado. Um novo máximo foi atingido, tornando ainda mais preocupante a situação dos hospitais já sobrecarregados com a doença.

Nas últimas 24 horas são menos dois os doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 284.

Mais 1491 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, subindo para 81.771 o número total de recuperados da covid-19. para 81.771.

