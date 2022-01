As hospitalizações estão a aumentar. Estão agora internadas 1.733 pessoas (mais 34) das quais 163 nos cuidados intensivos.

Pandemia

Covid-19. Portugal regista mais 33 mortes e quase 39 mil novas infeções

Portugal registou 38.136 infeções com o vírus da covid-19, 33 mortes atribuídas à doença e um aumento dos internamentos nas últimas 24 horas, segundo o relatório de hoje da pandemia da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Norte de Portugal e a região de Lisboa registaram a maior parte das novas infeções.

Estão agora internadas 1.733 pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2, mais 34 do que na sexta-feira, sendo que 163 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma do que há 24 horas).

Os 33 óbitos das últimas 24 horas registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (14), na região Norte (12), no Centro (5), no Alentejo (1) e na Madeira (1). Este é o segundo valor mais alto de mortes desde dia 3 de março, em que faleceram 41 pessoas. Ontem faleceram 34, mais um morte a lamentar do que nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, já morreram em Portugal 19.270 pessoas com covid-19 e foram confirmadas 1.852.703 infeções com o vírus que provoca a doença, estando neste momento ativos 309.633 casos (mais 10.036 do que na sexta-feira).

Com LUSA

