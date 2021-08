O país registou também mais 12 mortes por covid-19 no último dia. Internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos continuam a descer.

Covid-19

Portugal regista mais 2.571 novos contágios e ultrapassa barreira de um milhão de casos acumulados

Ana TOMÁS O país registou também mais 12 mortes por covid-19 no último dia. Internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos continuam a descer.

Portugal registou no último dia mais 12 mortes por covid-19 e 2.571 novos infetados, ultrapassando assim a barreira de um milhão de casos acumulados.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 1.001.118 infeções com o novo coronavírus, das quais resultou um total de 17.549 vítimas mortais, que inclui 12 mortes associadas à covid-19, registadas no último dia. Desse 1.001.118 de casos, 939.376 recuperaram da doença - um valor que engloba mais 2.821 pessoas que foram dadas como recuperadas até ao final do dia desta sexta-feira.

Há, atualmente, 44.193 casos ativos no país, menos 262 face ao dia anterior.

Os internamentos também continuam a baixar, estando hospitalizadas 727 pessoas, menos cinco que na véspera, 161 das quais em cuidados intensivos, menos uma face ao dia anterior.

Em termos geográficos, os novos casos distribuem-se maioritariamente por Lisboa e Vale do Tejo e pelo Norte, com 901 e 915, respetivamente, sendo que a região da capital registou sete mortes, enquanto o Norte não teve nenhuma. O Algarve contabilizou 286 infetados e três óbitos, o Centro 281 casos e uma morte e o Alentejo 118 novos casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira registou mais 41 infetados e os Açores somaram 29 novos casos e um óbito.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.