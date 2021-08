O número de internados em cuidados normais e cuidados intensivos continua a descer.

Covid-19

Portugal regista mais 16 mortes por covid-19 e 3.062 novos casos

Ana TOMÁS O número de internados em cuidados normais e cuidados intensivos continua a descer.

Portugal registou no último dia mais 16 mortes por covid-19 e 3.062 infetados. A região do Norte é a que tem mais casos, contabilizando 1.124 novos infetados e cinco mortes. Lisboa e Vale do Tejo registou menos casos que o Norte - 966 - mas mais mortes por covid-19 - sete.

Na distribuição geográfica dos novos infetados, seguem-se o Centro, com 478 casos e um óbito, o Algarve, com 272 novos infetados e três mortes, e o Alentejo, com 154 casos.

Nas regiões autónomas, registaram-se 17 casos nos Açores e 51 na Madeira.

A taxa de incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes, nos últimos 14 dias, também apresenta uma subida no boletim de hoje, tendo passado de 310,4 para 312,8 a nível nacional, e de 314,6 para 317,1, em Portugal continental. Já o índice de transmissibilidade - R(t)- mantém-se estável, nos 0,98.

Apesar destas subidas, o número de internados continua a descer. Até ao final do dia de ontem estavam hospitalizadas 688 pessoas, menos 28 que na véspera. Entre elas, 144 estavam nos cuidados intensivos, menos quatro que no dia anterior.

Há mais 2.236 recuperados, o que eleva para 963.205 o número total daqueles que ultrapassaram a doença, num universo de 1.025.869 de infetados confirmados, desde que a pandemia começou. Desse total de infetados, 17.674 perdeu a vida para a covid-19.

Há, atualmente, 44.990 ativos, mais 810 face ao dia anterior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.