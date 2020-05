Total de óbitos é de 1105 mas é superado em quase o dobro pelo de recuperados. Há mais de 500 novos casos de infetados, elevando para 26.715 o universo de pessoas diagnosticadas, desde março, com covid-19, no país.

Covid-19. Portugal regista mais 16 mortes e 182 novos casos de recuperados

Ana TOMÁS Total de óbitos é de 1105 mas é superado em quase o dobro pelo de recuperados. Há mais de 500 novos casos de infetados, elevando para 26.715 o universo de pessoas diagnosticadas, desde março, com covid-19, no país.

Portugal registou esta quinta-feira, 7 de maio, 16 novos óbitos, face ao dia anterior, elevando o total de mortes para 1.105, refere o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No que respeita aos infetados, regista-se um aumento no número de novos casos, com mais 533 nas últimas 24 horas, face aos 480 de ontem.

A contagem desta quinta-feira eleva para 26.715 o universo de pessoas diagnosticadas, no país, desde março, com covid-19.

Entre esta quarta e quinta-feira registaram-se mais 182 novos recuperados. São agora 2.258 o total de recuperados, um número que é quase o dobro do total de óbitos.

Mais de 90% das pessoas diagnosticadas com covid-19 continuam a ser tratadas em casa, registando-se uma ligeira subida do número de internamentos nas últimas 24 horas (mais 36). Neste momento, 874 pessoas encontram-se hospitalizadas, 135 nos cuidados intensivos (menos uma pessoa que ontem).

O maior número de casos continua a verificar-se na zona Norte, com um total de 15.450 infetados e 634 óbitos. No entanto, Lisboa e Vale do Tejo, a segunda região com mais casos, regista uma subida diária maior que a zona Norte no que respeita aos casos positivos, com 294 novos casos contabilizados esta quinta-feira - mais 100 que os verificados hoje no Norte.

O número total de infetados em Lisboa e Vale do Tejo é de 6.935 e o de óbitos de 230. Segue-se o Centro com 3.545 casos positivos e 213 mortes, o Algarve com 343 infetados e 13 mortes, os Açores com 132 casos positivos e 14 óbitos e o Alentejo 220 e uma morte a registar. A Madeira tem 90 infetados e zero mortes associadas à covid-19.





