Covid-19

Portugal regista mais 1190 novos casos de covid-19 e 13 mortes relacionadas

Por regiões, o Norte foi a zona em que foram identificados mais infetados nas últimas horas, contando-se 460 novos casos e duas mortes associadas à doença.

Segundo o boletim epidemológico divulgado este domingo pela Direção-Geral de Saúde, Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1190 novos casos de covid-19 e 13 óbitos relacionados com a doença. Verifica-se um aumento de 0,11% do número de casos diários e de 0,07% do de vítimas mortais em comparação com o dia anterior.

Há neste momento o registo de 42.423 casos ativos e 1.112 pessoas foram consideradas recuperadas.



Covid-19. Portugal perto do limite da população-alvo da vacinação Em Portugal, apenas 03% a 04% de pessoas recusam a toma da vacina.

Existem 665 pacientes hospitalizados com o novo vírus em enfermarias no país, mais um do que no dia anterior, sendo que 138 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos.



