Portugal regista mais 11 mortes e 1.135 novas infeções, em 24 horas

Lusa Os internamentos aumentaram bem como o índice de transmissibilidade, enquanto a taxa de incidência diminuiu.

Portugal regista hoje 11 mortes atribuídas à covid-19, 1.135 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e um aumento nos internamentos em enfermaria, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 768 pessoas com covid-19, mais 24 em relação a domingo, 154 das quais em cuidados intensivos, menos três nas últimas 24 horas.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 411 casos e a região Norte com 376 têm 69,3% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (4), na região Norte (1) na região Centro (2), Alentejo (2) e no Algarve (2).

Relativamente às idades das vítimas mortais, o boletim revela que oito tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e duas entre os 60 e os 69.

Incidência desce

A taxa de incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias continua a baixar no continente e a nível nacional, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) voltou a aumentar, passando de 0,95 para 0,96.

O boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje revela que a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) desceu para 314,5 a nível nacional, quando na sexta-feira estava nos 319,9.

Em Portugal continental, a taxa de incidência desceu hoje para 318,8 (na sexta-feira situava-se nos 324,6).

E Rt aumenta

O índice de transmissibilidade (Rt) - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - é hoje de 0,96 em todo o território de Portugal (era de 0,95 na sexta-feira).

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

O nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 fixa-se agora em 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, em vez dos anteriores 240.

De acordo com o portal do Governo para a covid-19, “a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, agora adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta passa para 240, nível de risco passa para 480)”.

