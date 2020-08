Não se contava um número tão elevado de novos casos confirmados desde 15 de julho.

Covid-19. Portugal regista duas mortes e 362 novos casos

Ana Patrícia CARDOSO

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal regista mais duas mortes causadas pela covid-19 e 362 novos casos de infeção no último dia.

A última vez que se registou um número tão elevado de casos - 375 - foi há mais de um mês, a 15 de julho.



A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar a maior incidência de novos casos, com 214 infeções confirmadas (59%) e estão relacionados com os aos surtos no Hospital de Vila Franca de Xica e no lar de Setúbal. Em Vila Franca de Xira, o hospital tem 19 doentes e 23 trabalhadores infetados com covid-19, tendo sido registada uma morte, avançou a Lusa.



Na Região Norte, surgiram mais 109 novos casos nas últimas 24 horas. Marta Temido, ministra da Saúde, disse em conferência de imprensa que estes casos do norte estão associados a casos que surgiram em alguns agrupamentos de saúde.

Desde o início da pandemia, registaram-se no país 56.274 casos de infeção e 1.807 vítimas mortais.





