Covid-19. Portugal regista aumento de 0.4% de novas infeções

Ana B. Carvalho Ministra da saúde pediu prudência na leitura destes números uma vez que houve menor atividade de notificações em período de fim-de-semana prolongado

Portugal registou este domingo, 3 de maio, mais 92 novos casos confirmados de covid-19, o que eleva o total de 25.282 infetados e representa uma subida de 0,4% no número de infecções.

No que diz respeito aos casos recuperados, contam-se agora 1689, mais 18 do que no dia anterior. O número de óbitos causados pelo novo coronavírus também aumentou para 1043, registando-se mais 20 do que no sábado. Doze das vítimas mortais tinham mais de oitenta anos.

A ministra da saúde, Marta Temido, pediu prudência na leitura destes números uma vez que nos últimos três dias se manifestou uma menor atividade nas notificações médicas, por ter sido fim-de-semana prolongado.

A conferência de imprensa deste domingo chegou mais tarde "devido à necessidade de rever todos os números", explicou a ministra da saúde que informou ter havido "muito poucas notificações médicas de casos confirmados nas últimas 24 horas", o que obrigou a revisão de "todas as notificações laboratoriais".

A região Norte continua a ser a mais afetada no que ao maior número de vítimas mortais diz respeito, registando 597 óbitos, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo com 210 mortes causadas por covid-19. A Região Autónoma da Madeira continua sem registo de óbitos consequentes do novo coronavírus.

