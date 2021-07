O número de casos ativos subiu pelo quarto dia consecutivo, registando-se mais 331 casos ativos nas últimas 24 horas, totalizando 49.776.

Portugal regista 3.677 novos casos de infeção por covid-19

Segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-geral de Saúde (DGS), nas últimas 24 horas registaram-se em Portugal mais 3.677 casos de covid-19 um aumento de 0,04%, elevando o número total para 927.424 casos de infeção.

A maior parte das novas infeções estão centradas na zona de Lisboa e Vale do Tejo, com o registo de 1.581 novos casos e pelo Norte, com 1.182 novos casos.



Quanto ao número de hospitalizações, estão mais duas pessoas internadas com covid-19, num total de 780 pessoas, das quais 173 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais duas em relação à véspera.



O país registou ainda cinco óbitos associados à doença provocada pelo novo coronavírus. O número total de recuperações é de 860.449, mais 3.341 do que na sexta-feira.

