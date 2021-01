Só em janeiro morreram 5 mil pessoas de covid-19 no país.

Covid-19. Portugal regista 293 mortes e 12.435 novos casos

Lusa Só em janeiro morreram 5 mil pessoas de covid-19 no país.

Portugal registou hoje 293 mortes relacionadas com a covid-19 e 12.435 casos de infeção por SARS-CoV-2, atingindo, assim, as 5 mil mortes só no mês de janeiro, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim de hoje revela também que estão internadas 6.544 pessoas, menos 83 do que na sexta-feira, das quais 843 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 37.

