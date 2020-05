Nas últimas 24 horas faleceram mais 13 pessoas devido ao novo coronavírus, havendo já mais de 32 mil infetados.

Covid-19. Portugal regista 257 novas infeções e 275 doentes recuperados

Paula SANTOS FERREIRA Nas últimas 24 horas faleceram mais 13 pessoas devido ao novo coronavírus, havendo já mais de 32 mil infetados.

Dos 257 novos casos registados nas últimas 24 horas, em Portugal, 231 foram notificados na região de Lisboa e Vale do Tejo. É nesta região que se têm concentrado 85% das novas infeções, nos últimos dias, como foi declarado hoje na conferência de imprensa com a Ministra da Saúde para reportar os boletim epidemiológico do país.

Neste momento, Loures, Odivelas, Lisboa, Amadora e Sintra são os casos mais preocupantes, para a ministra Marta Temido, citada pelo jornal Público.

A boa notícia é que Alentejo, Açores e Madeira continuam com os mesmos casos de sexta-feira. E os casos de recuperados subiram para 19.186, mais 275 do que sexta-feira.

Portugal regista hoje 1.396 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 32.203 infetados.

