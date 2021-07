Nas últimas 24 horas houve uma nova descida nos internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos.

Covid-19

Portugal regista 17 mortes e mais de 2500 novas infeções

Lusa Nas últimas 24 horas houve uma nova descida nos internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos.

Portugal regista hoje 17 mortes atribuídas à covid-19, a maioria em Lisboa, 2.590 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e nova descida nos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos, segundo os dados oficiais.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 895 pessoas com covid-19, menos 29 em relação a sexta-feira, 195 das quais em cuidados intensivos, menos quatro nas últimas 24 horas.

Emigrantes recebidos com vários conselhos na fronteira de Vilar Formoso Se vem para Portugal de automóvel quando entrar nesta fronteira portuguesa irá ser aconselhado sobre como evitar contágios por covid-19, incêndios e acidentes rodoviários. Hoje a secretária de Estado das Comunidades esteve lá para dar as boas-vindas aos emigrantes.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 959 casos e a região Norte com 923 têm 72,6% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 17 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (10), na região Norte (4), na região Centro (1) e na região do Alentejo (2).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.