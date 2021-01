O país regista desde o início da pandemia um total de 636.190 infeções confirmadas e 10.469 óbitos.

Covid-19. Portugal regista 11.721 novos casos e atinge novo máximo de mortes

O país regista desde o início da pandemia um total de 636.190 infeções confirmadas e 10.469 óbitos.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 275 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos desde o início da pandemia, segundo o boletim epidemológico publicado este domingo pela Direção Geral de Saúde.

Existem 11.721 novos casos de infeção no país, sendo a região Norte o foco do maior número de novos casos (4188), reunindo 35,7% do total. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região do país com maior número de casos, com menos 21 infeções (4167) pessoas infectadas nesta região (35,6% do total). No total, as maiores regiões do país concentraram 71,3% dos 11.721 casos detetados no sábado.

Portugal entra na lista da Alemanha de países de "alta incidência" A decisão, que entra em vigor às 00:00 locais de domingo, implica que os viajantes desses países terão que apresentar um teste duplo negativo para entrar na Alemanha.

No que diz respeito aos internamentos, existem mais 195 pessoas a necessitar de cuidados hospitalares, havendo neste momento 6117 internamentos em todo país, e sendo que em unidades de cuidados intensivos, contam-se mais 22, fazendo um total de 742 pessoas a receber estes cuidados.

