Portugal regista 1.782 novos casos de covid-19 e oito mortes

Nas últimas 24 horas registou-se um disparo na incidência da covid-19 mas o índice de transmissibilidade (Rt) desceu.

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DSG), Portugal registou, desde domingo, mais 1.782 novos contágios de covid-19, um aumento de 0,20% do número de casos diários.

Neste momento, o R(t) sofreu uma descida de 1,18 para 1,16, a nível nacional, e de 1,19 para também 1,16, em Portugal continental. Esta segunda-feira contam-se mais 746 casos ativos no país, de um total de 46.048.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, a incidência de contágios apresenta uma subida acentuada, tendo passado de 272 para 315,6 casos por 100.000 habitantes a nível nacional.



Nas últimas 24 horas registaram-se oito vítimas mortais associadas à doença e deram-se como recuperados mais 1.028 pacientes, elevando o número total para 846.544.

Portugal. Certificado digital ou teste negativo nos restaurantes, hotéis e alojamento local O Governo português anunciou esta quinta-feira que o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, assim como restaurantes aos fins-de-semana em concelhos de risco elevado, em todo o território continental, vai passar a estar sujeito à existência de certificado digital ou teste negativo por parte dos clientes.

Quanto aos internamentos, há neste momento 729 pessoas internadas com covid-19, mais 57 do que no domingo, 163 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 10 do que no dia anterior.

