Segundo os dados publicados este sábado, registam-se atualmente 664 pessoas internadas com covid-19. A meta de 85% da população portuguesa com vacinação contra a covid-19 completa deverá ser atingida até ao fim do mês, disse à Agência Lusa o coordenador da ‘task-force’, vice-almirante Gouveia e Melo.

Covid-19

Portugal regista 1.713 casos positivos de covid-19 e 13 mortes

Segundo os dados publicados este sábado, registam-se atualmente 664 pessoas internadas com covid-19. A meta de 85% da população portuguesa com vacinação contra a covid-19 completa deverá ser atingida até ao fim do mês, disse à Agência Lusa o coordenador da ‘task-force’, vice-almirante Gouveia e Melo.

Segundo o boletim epidemiológico publicado este sábado, dia 4 de setembro, Portugal somou, nas últimas 24 horas, mais 1.713 novos casos de covid-19 e 13 mortes relacionadas com a doença. Dez destas vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma tinha entre 70 e 79 anos e duas tinham entre 60 e 69 anos.

Registou-se uma variação de 0,16% no número de casos positivos em comparação ao dia anterior e de 0,07% no número de vítimas mortais.

Segundo os dados publicados este sábado, registam-se atualmente 664 pessoas internadas com covid-19, menos 17 do que no dia anterior, sendo que 139 (mais três) estão a precisar de cuidados intensivos.

Covid-19. Portugal perto do limite da população-alvo da vacinação Em Portugal, apenas 03% a 04% de pessoas recusam a toma da vacina.

As 1.713 novas infeções no país foram, na sua maioria, registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (630) e Norte (553).

Os dados divulgados pelas autoridades de saúde mostram também que há menos 951 casos da doença ativos e que 2.651 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas.



Portugal está a chegar ao limite da população que pode ou quer ser vacinada contra a covid-19, afirmou em entrevista à agência Lusa o coordenador da 'task-force', vice-almirante Gouveia e Melo.

"Estamos a chegar ao limite do público-alvo para ser vacinado", indica, apontando que a meta de 85% da população portuguesa com vacinação contra a covid-19 completa deverá ser atingida até ao fim do mês, disse à Agência Lusa o coordenador da ‘task-force’, vice-almirante Gouveia e Melo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.