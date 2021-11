Desde o dia 26 de agosto que o país não registava tantas mortes associadas à covid-19.

Covid-19. Portugal regista 1.483 novos casos, 15 mortes e aumento de internados

Portugal registou este domingo 1.483 novos casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, 15 mortes associadas à covid-19 e um aumento dos doentes internados, indicam os dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 465 pessoas, mais 41 do que no sábado, das quais 75 em unidades de cuidados intensivos, mais seis nas últimas 24 horas.

Portugal pode voltar ao confinamento. 'Todos os cenários estão em aberto' Ministra da Sáude disse que o país está preparado para responder à quinta vaga "o melhor possível", mas lembrou que "países muito robustos estão debaixo de uma quinta vaga muito evidente. É o caso da Alemanha", sublinhou Marta Temido.

As 15 mortes registaram-se no Norte (quatro), no Centro (sete), em Lisboa e Vale do Tejo (duas) e no Algarve (duas).

