Nas últimas 24 horas, 20 doentes não resistiram ào coronavírus e faleceram e houve 295 novos casos confirmados de infeção.

Covid-19. Portugal regista 1.329 doentes curados e 948 óbitos

Portugal regista hoje 948 mortos associados à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 24.322 infetados (mais 295), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de segunda-feira, em que se registavam 928 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,2%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (24.322), os dados da DGS revelam que há mais 295 casos do que na segunda-feira, representando uma subida de 1,2%.

Mais óbitos no norte

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (546), seguida da região Centro (194), de Lisboa e Vale do Tejo (185), do Algarve (12), dos Açores (10) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira.

Das mortes registadas, 641 tinham mais de 80 anos, 187 tinham entre os 70 e os 79 anos, 83 entre os 60 e 69 anos, 27 entre 50 e 59, e dez entre os 40 e os 49.

Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 21.049 (mais 302).

Menos 59 internamentos

Os dados indicam que 936 estão internados, menos 59 do que na segunda-feira (-3%), e 172 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro, o que representa uma diminuição de 2,3%.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.413), seguido por Vila Nova de Gaia (1.263), Porto (1.211), Braga (1.019), Matosinhos (1.017), Gondomar (966), Maia (826), Valongo (700), Sintra (568), Ovar (564), Guimarães (507) e Coimbra, com 401 casos.

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 239.065 casos suspeitos, dos quais 3.563 aguardam resultado dos testes.

1.890 doentes curados

Há 211.180 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados aumentou para 1.389 (eram 1.357).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 14.702, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.593, da região Centro, com 3.289, do Algarve (330) e do Alentejo (201).

Os Açores registam 121 casos de covid-19 e a Madeira 86.

A DGS regista também 29.599 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde.

Do total de infetados, 14.393 são mulheres e 9.929 homens.

As idades mais afetadas

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.100), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (4.091) e das pessoas com mais de 80 anos (3.802 casos).

Há ainda 3.380 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 2.879 entre os 60 e 69 anos, 2.774 entre os 20 e os 29 anos e 2.174 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista ainda 399 casos de crianças até aos nove anos e 723 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

