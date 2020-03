Terceira fase, a mais crítica do surto, é um questão "de dias ou horas", avisa o governo. Algumas medidas já estão a ser implementadas. Outras, como a "realização da recolha de material biológico em casa" ou "o recurso à hospitalização domiciliária" estão em preparação, prevenindo uma maior afluência aos hospitais.

Covid-19. Portugal prepara-se para a fase de mitigação

Já estava contemplada no plano de contingência do governo, apresentado na segunda-feira, 9 de março. A fase de mitigação - terceira fase de intervenção no combate para o novo coronavirus- poderá estar para breve, admitiu hoje a ministra da Saúde, Marta Temido, no parlamento português.

″É uma questão de dias ou horas″, afirmou a governante durante uma audição esta manhã, onde revelou a existência de mais 18 casos nas últimas 24 horas, subindo para 59 o total de casos confirmados (61, contando com mais dois avançados na imprensa portuguesa, mas ainda por confirmar oficialmente).

"A dinâmica da evolução epidemiológica está a ser muito rápida" e será "inevitável a entrada na fase de mitigação dentro de horas ou dias", admitiu a ministra da Saúde.



Essa fase caracterização pelo facto de "as cadeias de transmissão do COVID-19 já se encontram estabelecidas em Portugal, tratando-se de uma situação de epidemia/pandemia ativa. Neste contexto, as medidas de contenção da doença são insuficientes e a resposta é focada na mitigação dos efeitos do COVID-19 e na diminuição da sua propagação, de forma minimizar a morbimortalidade e/ou até ao surgimento de uma vacina ou novo tratamento eficaz", refere o plano de contingência.

“Neste momento, temos 10 hospitais de primeira linha e de segunda linha a receber doentes, temos também mais de 10 entidades além do laboratório do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge com capacidade de realização de análises e está em curso o reforço da Linha SNS 24 e a Linha de Apoio ao Médico esta semana”, disse a ministra no início da sua intervenção.



Esta semana ainda, adiantou a governante, a linha de apoio SNS24, será reforçada com mais 81 enfermeiros.

A ministra da Saúde revelou também que "está pronta a capacidade de realização da recolha de material biológico em casa e ainda em estudo o recurso à hospitalização domiciliária nos casos de doença ligeira, confirme as recentes recomendações da OMS".

Quanto à falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, reportada por associações do setor, Marta Temido garantiu que foi feita a encomenda para reforçar o stock desse material, que inclui máscaras, luvas, fatos, óculos e botas de proteção. Porém, ainda não sabe quando chegará aos hospitais. Em termos de quantidade, acrescentou, governo pediu o equivalente para repor a reserva estratégica nacional. "Neste momento, o que estamos a fazer é comprar todas as quantidades que existem disponíveis no mercado", rematou.

Na fase de mitigação, além das medidas de prevenção tomadas até agora continuarem em vigor, juntam-se outras mais coercivas, algumas das quais já em vigor, como o fecho de escolas, isolamentos e quarentenas e vigilância de contactos, teletrabalho, implementação de horários de trabalho flexíveis e desencontrados, ou encerramento de locais de trabalho, que "pode ser considerado em epidemias de gravidade extrema", intervenção em contextos especiais (estruturas residenciais, como lares, estabelecimentos prisionais), eventos de massa, locais ou transportes de utilização coletiva, que podem ir do reforço da proteção individual, a planos de contingência específicos e local próprio para isolamento -com recursos básicos para higienização e desinfeção das mãos -, e encaminhamento para cuidados de saúde, até ao cancelamento de atividades.

Dezenas de eventos já foram cancelados ou adiados, de norte a sul do país, e as principais cidades Lisboa e Porto anunciaram o encerramento de museus, teatros e equipamentos desportivos. Os habitantes de concelhos como Felgueiras e Lousada têm instruções para permanecerem em autoisolamento, em casa.

No que respeita aos meios envolvidos, além dos dispositivos e estruturas médicas já preparadas, o plano prevê para a fase de mitigação que "qualquer meio de transporte do INEM terá de estar preparado para transportar um doente COVID-19". O governo admite "à medida que o número de casos suspeitos aumenta, e a capacidade de resposta fica comprometida, o internamento hospitalar fica reservado para os casos graves", obedecendo a diferentes tipos de triagem e abordagens de tratamento e isolamento, consoante a situação clínica.

Ainda no que se refere à capacidade hospitalar, o plano refere que "em fase de mitigação, quando se verificar transmissão comunitária da infeção por SARS-CoV-2, os hospitais do SNS terão que admitir e tratar doentes da sua área de referência, com suspeita ou confirmação de COVID-19, fazendo a sua gestão de acordo com critérios de gravidade", o que implicará a coordenação entre os diferentes níveis de estruturas de saúde, começando pelos cuidados primários, como centros e unidades familiares de saúde.

Mediante os limites da capacidade de resposta, os setores privado e social serão chamados a ajudar no diagnóstico e gestão de casos.



"Durante a fase de mitigação, é garantida a continuidade da capacidade de tratamento em internamento de infeções que necessitem de precauções adicionais de via aérea, sendo esta da responsabilidade de cada hospital, com a necessária libertação de quartos de isolamento para situações que necessitem quartos individuais, privilegiando o internamento em coorte dos doentes COVID-19".



Na fase de mitigação, está previsto, "caso seja necessário, ponderar a abertura de serviços de ambulatório regionais de atendimento" àqueles doentes, adianta o documento, que assume as dificuldades da sobrelotação dos hospitais e da sua capacidade de resposta para todas as situações com que forem confrontados, e que vão da "limitação de meios e recursos para a gestão apropriada dos casos, nomeadamente profissionais de saúde, capacidade logística adequada e equipamento de proteção individual" à "limitação de capacidade de tratamento de doentes".



Por fim, e tal como em todas as outras fases, esta, que é considerada a mais crítica, não dispensa "o envolvimento da população e dos parceiros e agentes comunitários" para minimizar, tanto quanto possível, as consequências desta nova epidemia.