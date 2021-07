Incidência já ultrapassou os 240 casos por 100 mil habitantes, em todo o país. Internamentos nos cuidados intensivos desceram pelo segundo dia consecutivo.

Portugal. Oito mortes por covid-19 e mais 3.285 infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais oito mortes por covid-19 e 3.285 infetados, o número diário de casos mais alto desde 11 de fevereiro.

A incidência já ultrapassou os 240 casos por 100 mil habitantes, em todo o país, sendo de 247,3 por 100 mil habitantes, a nível nacional, e de 254,8 por 100 mil habitantes, no continente.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais penalizada pela nova vaga da pandemia, concentrando 1.717 novos infetados e sete das oito mortes por covid-19, ocorridas entre ontem e hoje. O outro óbito foi registado na região Centro, que contabilizou mais 290 casos.

O Norte, por sua vez, registou 821 novas infeções, sendo a segunda zona do país mais afetada a seguir a Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Algarve, com 321, e o Alentejo, com 75.

Nas regiões autónomas, os Açores têm 37 novos infetados e a Madeira 24.

Apesar da subida no número de casos e mortes por covid-19, face aos últimos dias, os internamentos nos cuidados intensivos baixaram pelo segundo dia consecutivo.

Portugal luta contra o tempo para combater nova vaga de covid-19 Apressar o ritmo da vacinação é uma das prioridades, mas a medida está a gerar constrangimentos em alguns locais.

Há agora 603 pessoas hospitalizadas, menos 10 que ontem, 130 das quais nas unidades de cuidados intensivos, menos três face ao dia anterior.

Foram também dados como recuperados mais 1.507 doentes, elevando o número total daqueles que ultrapassaram a covid-19 para 838.642, num universo acumulado de 896.026 infetados desde o início da pandemia. Destes, 17.126 morreram vítimas da covid-19.

Existem, atualmente, no país, 40.258 casos ativos, mais 1.770 que ontem.





