Covid-19

Portugal. Número de infeções sobe ligeiramente mas internamentos continuam a baixar

Ana TOMÁS O país registou no último dia mais 2.948 casos positivos e 12 mortes por covid-19.

Portugal registou no último dia mais 12 mortes por covid-19 e 2.948 novos infetados. Apesar desta subida no número de casos, os internamentos continuam a baixar no país.

Até ao final desta terça-feira, estavam internadas 785 pessoas, menos 44 que no dia anterior, dessas 181 estava nos cuidados intensivos, menos cinco que na véspera.

A maioria dos casos e das mortes divide-se entre Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte, que registaram, respetivamente, 1.132 infetados e quatro óbitos e 1.006 casos e três mortes. Seguem-se o Algarve, com 306 novos casos e dois óbitos, o Centro com 294 infetados, mas nenhuma vítima mortal, e o Alentejo, com 127 casos e três mortes.

Foram dadas como recuperadas mais 2.261 pessoas, aumentando para 931.808 o número total daqueles que ultrapassaram a doença, num universo de 993.241 casos acumulados desde o início da pandemia. Destes, 17.514 não sobreviveram à doença.

Há, atualmente, 43.919 ativos, mais 675 face ao dia anterior.





