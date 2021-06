Notou-se um aumento significativo de internamentos.

Portugal no vermelho na matriz de risco. Mais 3 mortes e 756 novos casos

Redação

Portugal registou hoje três mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas e 756 novos casos, sendo que mais de metade (484) continua a ser registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verificaram também as três mortes.

Pelo segundo dia consecutivo, os casos ativos estão acima da linha dos 28 mil. Depois dos 28.287 do último balanço, o boletim da DGS desta segunda-feira dá conta de 28.657 pessoas infetadas em Portugal atualmente. Só no dia 26 de março, quando havia 31.540 casos ativos, tinha sido registado um valor superior ao desta segunda-feira.

Com 120,1 casos por 100 mil habitantes, na média dos últimos 14 dias, e um R(t) de 1,19, Portugal continental entra assim no quadrado vermelho da matriz de risco. O continente está assim ligeiramente acima do limiar de 120 mil casos por 100 mil habitantes, na média a 14 dias.



O boletim epidemiológico indica que estão hoje mais 38 pessoas em enfermaria hospitalar, somando agora 443. Já nas unidades de cuidados intensivos não houve alteração, mantendo-se os 97 doentes referenciados no domingo. É o valor mais alto desde 19 de abril, data em que foi registado 454 internamentos, e a maior subida num só dia desde 8 de fevereiro.







