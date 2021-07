Portugal regista hoje sete mortes atribuídas à covid-19, o número mais elevado desde meados de maio, 2.436 novos casos de infeção e um aumento nos internamentos, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal. Não havia tantas mortes por covid-19 desde maio

Desde o dia 15 de maio, quando se registaram sete mortes, que o número de óbitos diários não era tão elevado.

Portugal. 45 concelhos com recolher obrigatório às 23h Dos 278 concelhos de Portugal continental, há 45 no nível de risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19, aplicando-se medidas mais restritivas, inclusive a limitação da circulação na via pública a partir das 23:00, anunciou hoje o Governo.

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão hoje internadas 532 pessoas com covid-19, mais 23 do que na quinta-feira, 118 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais cinco.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 56,2% do total das novas infeções, concentrando 1.371 novos casos.

