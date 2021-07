Portugal ultrapassou hoje os 600 internamentos com a entrada de mais 46 pessoas, num dia com cinco mortes atribuídas à covid-19 e 1.493 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Covid-19

Portugal. Mais de 600 pessoas internadas e cinco mortes

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão hoje internadas 613 pessoas com covid-19, mais 46 do que no domingo, 136 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais oito.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 54% do total das novas infeções, concentrando 802 novos casos.

