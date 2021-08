Depois de dois dias a aumentar, internamentos voltam a descer.

Covid-19

Portugal. Mais 11 mortes por covid-19 e 2.118 novos infetados

Ana TOMÁS Depois de dois dias a aumentar, internamentos voltam a descer.

Portugal registou, no último dia, mais 11 mortes por covid-19 e mais 2.118 novos casos de infeção.

Nas últimas 24 horas, a região Norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo no número de novos infetados, com mais 775 casos, por comparação com 727 na zona da capital. Em contrapartida, Lisboa e Vale do Tejo registou quatro óbitos, enquanto o Norte contabilizou dois.

À exceção das regiões autónomas, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta terça-feira, mostra que em todas as regiões do território continental houve mortes associadas à covid-19, no dia de ontem. Além dos óbitos registados em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte, o Centro e o Alentejo registaram, cada um, duas mortes, e o Algarve uma.

No que respeita ao número de novos infetados, o Centro confirmou 265, o Algarve 174 e o Alentejo 131. Nos Açores foram registados três novos casos, enquanto a Madeira reportou 43.

Até ao final do dia de ontem estavam internadas 744 pessoas, menos 24 face ao dia anterior. Entre elas 144 estavam nos cuidados intensivos, menos 10 que na véspera.

O boletim da DGS dá ainda conta de mais 3.666 recuperados, o que eleva para 945.259 o total de pessoas que ultrapassaram a doença, num universo de 1.006.588 de infetados desde o início da pandemia. Entre estes, 17.584 morreram vítimas da covid-19.

Atualmente, existem 43.745 casos ativos no país, menos 1.559 que ontem.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.