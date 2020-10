Depois do sucesso do projeto-piloto, os formulários eletrónicos para controlar contactos e eventuais rastreios dos passageiros de voos avançam em simultâneo com os de papel.

Covid-19. Portugal já tem formulário eletrónico para controlo de passageiros

Portugal já tem um formulário eletrónico para passageiros de voos, com o objetivo de fazer o controlo sanitário e de rastreamento de contactos, no âmbito do combate à covid-19.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, 12 de outubro, pelo governo, na conferência de imprensa de balanço epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

"Na sexta-feira passada terminou o projeto-piloto de desmaterialização do cartão do passageiro (PLC). O projeto-piloto correu de modo muito satisfatório e temos assim, agora, um sistema eletrónico para preenchimento do referido PLC, para conviver com o preenchimento em papel, para os passageiros que entrem pelos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, e pelo aeródromo de Tires", referiu o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Segundo o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro, presente na mesma conferência de imprensa, 43 mil passageiros já "usaram e preencheram o cartão de localização de passageiro em formato eletrónico", durante o processo piloto.

"Aquilo que se pretende é que os passageiros preencham este PLC antes de embarcar, após o check-in e antes do embarque", adiantou, ressalvando que continua a ser possível, para quem não o fizer eletronicamente, poder preencher em papel, durante o voo, sendo o formulário fornecido pelas companhias aéreas.

País aposta na maior cobertura de vacinação contra a gripe

Numa altura em que os números crescem em toda a Europa, e Portugal não é exceção, mas em que se descarta, para já, um novo confinamento e o encerramento das fronteiras dos países, o reforço dos serviços de saúde e a vacinação paralela, para outras doenças, são apostas estratégicas no combate à covid-19.

A vacina contra a gripe sazonal é uma das principais ferramentas que o governo português vai utilizar nesta nova etapa da evolução da pandemia, para evitar a sobrecarga dos hospitais.

"A vacinação contra a gripe é uma das componentes também do sucesso nesta batalha e estamos empenhados em garantir a maior cobertura vacinal de sempre, em Portugal, de forma a minimizar a coexistência de gripe sazonal e covid-19 e, naturalmente, proteger os mais vulneráveis", garantiu o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

A segunda fase da vacinação contra a gripe começa a partir da próxima semana, nas unidades de cuidados primários do SNS e, este ano, também nas farmácias.

"Cerca de 150 mil doses destinadas à população com mais de 65 anos será administrada nas farmácias", rematou.

