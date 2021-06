O país regista mais 1.020 infetados e seis óbitos. As novas mortes associadas à covid-19 e a maioria dos novos casos concentram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal. Internamentos em UCI já ultrapassam uma centena, casos e óbitos voltam a subir

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1.020 casos e seis mortes por covid-19.

Todos os óbitos foram contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo, a região que continua a concentrar a maioria das novas infeções - mais de metade - com 648 dos 1.020 casos registados entre ontem e hoje.

Seguem-se o Norte, com 121, o Centro, com 101, o Algarve, com 70, e o Alentejo, com 32. Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram 44 e a Madeira quatro.

No que respeita aos internamentos, Portugal continua a revelar uma tendência de subida, com as hospitalizações nas unidades de cuidados intensivos (UCI) a ultrapassarem já a centena. Estão agora internados nessas unidades 101 pessoas, mais quatro que ontem. Também aumentou o número de hospitalizações a nível global, correspondendo, atualmente, a 450 doentes, mais sete face ao dia anterior.

Em contrapartida, o número de recuperados, nas últimas 24 horas, ultrapassou o de infetados. Foram dadas como curadas da doença mais 1.293 pessoas, o que elava para 821.374 o total de doentes que ultrapassaram a covid-19, num universo de 866.826 infetados confirmados, no país, desde o início da pandemia.

Atualmente, existem em Portugal 28.378 casos ativos, menos 279 que ontem.

