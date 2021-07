Graça Freitas, que já teve covid-19 e foi vacinada há mais de 14 dias, ficará em teletrabalho durante o período de isolamento.

Covid-19

Portugal. Diretora-geral da Saúde em isolamento após contacto com caso positivo

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, encontra-se a cumprir isolamento profilático depois de ter estado exposta a um caso positivo de covid-19, na passada sexta-feira, 9 de julho.

Segundo comunicado da DGS, as autoridades de saúde que realizaram o inquérito epidemiológico consideraram que Graça Freitas esteve "perante um contacto de alto risco", o que justificou o seguimento das "normas da Direção-Geral da Saúde" aplicadas a estes casos, que é o isolamento profilático, apesar de já ter sido vacinada, tal como aconteceu recentemente com o primeiro-ministro António Costa, que ficou em isolamento depois de ter estado com um membro do gabinete que testou positivo para o vírus SARS-Cov-2.

Recorde-se que Graça Freitas esteve infetada com covid-19 em dezembro de 2020. Além de recuperada da infeção, a diretora-geral da Saúde foi também vacinada há mais de 14 dias.

Durante o período de isolamento, a responsável ficará em teletrabalho.

