Covid-19. Portugal deteta primeiros casos da nova variante do vírus

A nova estirpe inglesa mais contagiosa chegou à Madeira, trazida por turistas do Reino Unido, anunciaram hoje fontes oficiais do arquipélago.

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira anunciou hoje ter confirmado a presença da nova estirpe do SARS-CoV-2, em viajantes que chegaram à região provenientes do Reino Unido.

Este é o primeiro registo de infeções pela nova variante inglesa em Portugal, que possui uma capacidade de contágio 70% superior às das restantes estirpes em circulação no mundo.

“Na sequência da análise genética pedida pela Direção Regional de Saúde ao Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge a uma amostra de alguns casos positivos detetados na RAM [Região Autónoma da Madeira], foi confirmada a presença da nova estirpe do vírus do Reino Unido na Madeira”, revelou a secretaria regional, acrescentando que “foi detetada em viajantes que chegaram à Madeira provenientes do Reino Unido”.

Segundo a mesma nota, que não especifica o número de infetados, “esta identificação só foi possível graças ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Rastreio do Aeroporto Internacional da Madeira o qual permite rastrear, identificar e encaminhar para isolamento casos positivos, quando detetados”.





A alastrar pelo planeta

Já há registos de infeções desta nova variante na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Canadá e Japão. A estirpe está a propagar-se rapidamente pelo mundo, e embora seja muito mais contagiosa ainda se desconhece se poderá originar formas mais graves da doença, o que até agora não foi detetado.

Para já a comunidade médica e científica acredita que as vacinas contra a covid que hoje começaram a ser administradas por vários países da União Europeia poderão também garantir imunidade contra esta nova variante.

