Covid-19.Portugal com o maior número diário de mortes desde o início da pandemia

País regista esta sexta-feira, 30 de outubro, 40 óbitos, o valor mais alto por dia desde que a pandemia começou. Novas infeções e internamentos em cuidados intensivos também atingem número máximo.

Portugal bateu, esta sexta-feira, 30 de outubro, o número máximo diário de mortes por covid-19. O país registou 40 óbitos nas últimas 24 horas, o número mais elevado desde que a pandemia começou.

À exceção das regiões autónomas, todas as outras confirmaram, hoje, mais mortes associadas ao novo coronavírus: 19 no Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e três no Alentejo, e dois no Algarve.

O país bateu também novo recorde de novas infeções, esta sexta-feira, com 4.656 novos casos contabilizados. O Norte concentra mais de metade, com 2.831 novos infetados, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.357, e o Centro, com 334. Alentejo e Algarve continuam abaixo da centena, com 65 e 57 novo casos cada um.

Nas ilhas, as novas infeções não ultrapassam a dezena, com os Açores a registarem mais oito casos positivos e a Madeira quatro.

Portugal ultrapassou hoje igualmente o número de internados em cuidados intensivos, desde que a pandemia chegou ao país. São agora 275 as pessoas com covid-19 internadas nessas unidades, mais seis que ontem, havendo no total 1.927 pessoas hospitalizadas com a doença, mais 93 que no dia anterior (87 em enfermaria).









