O país registou também 3.641 novos casos no último dia.

Covid-19

Portugal com número mais alto de internados desde março

Lusa O país registou também 3.641 novos casos no último dia.

Portugal regista hoje mais 3.641 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, cinco mortes atribuídas à covid-19 e um novo aumento de doentes internados com a doença, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje estão internadas mais 40 pessoas, num total de 774, com mais três pessoas em unidades de cuidados intensivos, onde agora se encontram 174 doentes com covid-19. É o número mais alto de pessoas internadas desde 19 de março passado, quando estavam 789 doentes com covid-19 em unidades hospitalares.

A maior parte das novas infeções reparte-se pela zona de Lisboa e Vale do Tejo (41,4 por cento) e Norte , seguindo-se o Norte (36%).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.