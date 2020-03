Três dos nove portugueses foram contagiados em território nacional.

Covid-19. Portugal com nove casos confirmados (Atualizado)

Portugal tem mais três casos confirmados de Covid-19, elevando para nove o número de casos confirmados, revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS). Três dos nove portugueses foram contagiados em território nacional. O nono caso é uma professora de um agrupamento de escolas da Amadora, o que levou ao encerramento da escola.

O sétimo e o oitavo contaminados, são homens, com cerca de 50 anos e estão internados no Hospital de São João no Porto. O primeiro foi infetado no Norte de Itália e o outro por contágio em Portugal.

No boletim divulgado ao final do dia de quarta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, a DGS informava que estavam registados 117 casos suspeitos.

O Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, no final do ano passado.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países.

A Itália, o país mais afetado na Europa, anunciou na quarta-feira o encerramento de todas as escolas e universidades a partir de hoje e até 15 de março, como medida de precaução face à epidemia de Covid-19, que no país já matou mais de 100 pessoas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.