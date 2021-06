Prevalência da variante Delta já é superior a 60% em Lisboa e Vale do Tejo, a região que continua a concentrar a maioria dos novos casos.

Portugal com nova subida nos internamentos, mais 941 casos e três mortes por covid-19

Prevalência da variante Delta já é superior a 60% em Lisboa e Vale do Tejo, a região que continua a concentrar a maioria dos novos casos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 941 casos e três mortes por covid-19, assim como uma nova subida nos internamentos.

Há, atualmente, 405 pessoas hospitalizadas com a doença, mais 16 que ontem. Entre elas, 97 estão nos cuidados intensivos, menos duas face ao dia anterior.

Os novos óbitos registados ocorrem no Centro (duas mortes) e em Lisboa e Vale do Tejo (uma morte), que continua a ser a região com maior número de casos, concentrado mais de metade do total diário nacional (641 em 941) e onde a variante Delta (variante indiana) tem já uma prevalência superior a 60%, segundo indicam os dados preliminares, hoje, divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O mesmo estudo aponta para que a presença desta variante no Norte, a segunda região com mais casos, registando este domingo mais 131, seja ainda inferior a 15%, prevalecendo a variante Alfa (variante britânica), presente em 80% dos casos sequenciados (30% em Lisboa e Vale do Tejo).

O Algarve é a terceira região com mais casos, 75, seguindo-se o Centro, com 52, e o Alentejo, com 8.

Nas regiões autónomas, os Açores registaram 30 novos casos e a Madeira cinco.

Foram dadas como recuperadas da covid-19 mais 364 pessoas, entre ontem e hoje, elevando para 819.688 o total de recuperados, num universo de 865.050 infetados desde que a pandemia chegou a Portugal. Desses, 17.065 não sobreviveram à doença.

Atualmente, há 28.297 ativos no país, mais 574 que no dia anterior.









