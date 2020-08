Portugal regista esta quinta-feira mais seis mortes por covid-19 e 325 novos casos de infeção em relação a quarta-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Covid-19. Portugal com mais seis mortes e 325 novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com a DGS desde o início da pandemia até 13 de agosto registaram-se 53.548 casos de infeção confirmados e 1.770 mortes. A região de Lisboa e Vale do Tejo foi onde apareceram mais casos nas últimas horas, mais 204 do que no dia anterior. A região já totaliza 27.645 casos de covid-19.





