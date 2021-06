Há 119 pacientes nos cuidados intensivos, mais quatro do que no domingo.

Covid-19

Portugal com mais seis mortes e 1.746 novos casos

Redação Há 119 pacientes nos cuidados intensivos, mais quatro do que no domingo.

Portugal registou na segunda-feira 1746 novos casos de infecção por covid-19 e seis mortes devido à covid-19, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira.

Em queda esteve apenas o número de internamentos, em relação ao número do último boletim. Há atualmente 492 doentes internados, dos quais 119 encontram-se nos cuidados intensivos. Este último representa mais quatro pacientes do que no domingo.



Desde o início da pandemia Portugal contabiliza um total de 877.195 casos de covid-19 e 17.092 óbitos.



