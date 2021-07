Internamentos nos cuidados normais descem, mas sobem nos cuidados intensivos.

Portugal com mais de quatro mil novos casos e nove mortes por covid-19

Ana TOMÁS

Portugal ultrapassou, nas últimas 24 horas, a barreira dos quatro mil casos, em linha com a previsão divulgada pela ministra da Saúde, Marta Temido, a 5 de julho, para as duas semanas seguintes.

“Temos estimativas que vão até meados de julho e que nos colocam já com um número de novos casos para lá dos 4.000 e com um número de internamentos para lá dos 800 e da utilização de cuidados de intensivos para lá dos 150”, afirmou então, em entrevista à TVI.



Entre ontem e hoje, Portugal registou 4.153 casos e nove mortes por covid-19, tendo os internamentos associados à doença baixado, em termos gerais, mas subido nos cuidados intensivos.

Atualmente, estão hospitalizados 734 doentes covid-19, menos oito que ontem, 171 deles em cuidados intensivos, mais 10 face ao dia anterior. Números que estão em linha com as estimativas apresentadas por Marta Temido para esta fase da pandemia.

Apesar de os casos continuarem a subir em todo o país, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com 1.928 novos casos e sete das nove mortes registadas nas últimas 24 horas. Seguem-se o Norte, com 1.305 novos infetados, o Algarve, com 441, o Centro, com 316 e duas mortes, e o Alentejo, com 102 casos positivos.

Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram mais 42 novos infetados e a Madeira 19.

Entre ontem e hoje, foram dados como recuperados mais 2.235 doentes, elevando para 852.269 o total de pessoas recuperadas, num universo de 916.559 infetados confirmados, no país, desde que a pandemia começou. Desses, 17.182 morreram vítimas da covid-19.

Atualmente, existem 47.108 casos de infeção ativos, mais 1.909 que ontem.

