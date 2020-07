Todas as mortes por covid-19 do último dia foram em Lisboa e Vale do Tejo. Região concentra 87% dos novos casos.

Covid-19. Portugal com mais cinco mortos

Redação Todas as mortes por covid-19 do último dia foram em Lisboa e Vale do Tejo. Região concentra 87% dos novos casos.

Dados constam do boletim epidemiológico deste domingo. Existem 13.578 infeções ativas em Portugal.

Portugal regista este domingo mais cinco mortes por covid-19 (num total de 1.689 óbitos até agora) e mais 246 casos de infeção, o que corresponde a um aumento de 0,5% em relação aos números de sábado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.