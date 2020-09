Nas últimas 24 horas 217 pessoas tiveram alta, tendo sido dadas como recuperadas da doença. Lisboa continua a ser a região com mais infeções.

Covid-19. Portugal com mais cinco mortes e 486 novos casos de infeção

Paula SANTOS FERREIRA Nas últimas 24 horas 217 pessoas tiveram alta, tendo sido dadas como recuperadas da doença. Lisboa continua a ser a região com mais infeções.

Portugal registou hoje mais cinco mortos e 486 casos de infeção relacionados com a pandemia de covid-19, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista maior número de novos casos nas últimas 24 horas, 230 casos, somando agora um total de 30 839 infetados desde o início da epidemia no país. É a região mais afetada.

Quatro dos óbitos registaram-se também nesta região, ocorrendo o restante no Norte, que contabiliza com mais vítimas mortais 849. Esta região foi a segunda com maior número de infetados, 200 de sexta-feira para sábado, totalizando e 21654 casos desde março.

Quatro dos cinco novos ocorreram na região de Lisboa e o outro no Norte, zona do país com mais vítimas mortais, 849.

De acordo com último boletim, desde o início da pandemia Portugal contabilizou 1.838 mortes e 59.943 casos de infeção.

Este sábado estão identificados mais 264 casos ativos de infeção, e em vigilância, permanecem 34.201 contactos, menos 65 do que no dia anterior. Nas últimas 24 horas 217 doentes tiveram alta, estando recuperados da doença. Em Portugal, 42793 pessoas encontram-se curadas.

