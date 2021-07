O número de novos casos atingiu um novo máximo desde meados de fevereiro deste ano.

Covid-19

Portugal com mais cinco mortes e 2.449 casos

Portugal registou na quarta-feira mais cinco mortes por covid-19 e 2.449 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, de acordo com o boletim epidemológico divulgado pela Direção-Geral de Saúde portuguesa (DGS). Quatro dos óbitos registaram-se em Lisboa e um na região Norte.

O número de novos casos atingiu um novo máximo desde meados de fevereiro. Desde 13 de fevereiro deste ano, quando se registaram 2.856 contágios, que o número de novos casos diários não era tão elevado.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 54,6% do total das novas infeções, concentrando 1.339 novos casos. O Norte registou um aumento do número de novos casos tendo sido notificados 566 nas últimas 24 horas, o que representa 23,1% do total nacional.

No total existem agora 509 pessoas internadas em unidades hospitalares, mais cinco do que no dia anterior, e 113 pessoas estão nos cuidados intensivos, menos sete pacientes em relação a terça-feira.

Há atualmente 34.681 casos ativos de infeção, mais 1.210 que na passada terça-feira. Desde o início da pandemia Portugal regista um total de 882.006 casos de covid-19 e 17.101 mortes.





