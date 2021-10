Segundo o boletim epidemiológicos da DGS divulgado este domingo, estão internadas 295 pessoas, mais 10 do que no sábado, das quais 61 em cuidados intensivos, mais duas do que há 24 horas.

Covid-19

Covid-19. Portugal com mais 465 confirmados e nove mortes desde sábado

Lusa Segundo o boletim epidemiológicos da DGS divulgado este domingo, estão internadas 295 pessoas, mais 10 do que no sábado, das quais 61 em cuidados intensivos, mais duas do que há 24 horas.

Portugal registou este domingo mais 465 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, nove mortes associadas à covid-19, e um aumento dos internamentos em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Marcha Branca voltou às ruas do Luxemburgo para protestar "lei covid" Entre 3.000 a 4.000 pessoas participaram de balões brancos em punho para protestar sem cânticos ou grandes cartazes, com a intenção de contestar as novas medidas associadas à "lei covid".

Dos óbitos registados, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e outros tantos no Alentejo, com os restantes três a ocorrerem nas regiões Centro, Norte e Algarve (uma morte em cada).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.