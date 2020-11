Os internamentos também continuam a aumentar no país, tendo-se registado uma ligeira descida no número de pessoas em cuidados intensivos.

Covid-19. Portugal com mais 4.410 novos casos e 46 mortes

Ana TOMÁS Os internamentos também continuam a aumentar no país, tendo-se registado uma ligeira descida no número de pessoas em cuidados intensivos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 4.410 infetados e 46 mortes por covid-19.

A maioria dos óbitos divulgados esta quinta-feira, 5 de novembro, ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se concentraram 20 das 46 mortes registadas entre ontem e hoje. O Norte surge logo a seguir, com 17, e o Centro, com oito. Além destas regiões, só o Alentejo contabilizou um óbito por covid-19, nas últimas 24 horas.

No que se refere aos infetados, é no Norte que continuam a aparecer a grande maioria - mais de metade - do total diário de novas infeções. A região registou 2.580 novos casos, face a 1.124 em Lisboa, 509 no Centro, 87 no Alentejo, 97 no Algarve, seis nos Açores e sete na Madeira.

Os internamentos também continua a aumentar no país, mas hoje registou-se uma ligeira descida no número de pessoas em cuidados intensivos. Há, atualmente, 2.362 internados, mais 25 que ontem, e 320 nos cuidados intensivos, menos cinco que no dia anterior.

Esta quinta-feira tinham recuperado mais 2.507 pessoas, elevando para 91.453 o total daqueles que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia foram registados, em Portugal, 161.350 infetados e 2.740 óbitos por covid-19. Atualmente, há 67.157 ativos, mais 1.857 que ontem.

