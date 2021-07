Internamentos gerais, devido à doença, descem, mas voltam a subir nos cuidados intensivos.

Covid-19

Portugal com mais 3.269 infetados e nove mortes por covid-19

Ana TOMÁS Internamentos gerais, devido à doença, descem, mas voltam a subir nos cuidados intensivos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 3.269 infetados e nove mortes por covid-19, com Lisboa e Vale do Tejo a acumular sete dos nove óbitos e 1.574 casos entre o total diário.

Seguem-se as regiões do Norte, onde se tem verificado uma subida gradual do número de infeções, com 934 novos infetados e uma morte, o Algarve, com 318 casos, o Centro, com 279 e uma morte a lamentar, e o Alentejo, com 109.

Nas regiões autónomas, os Açores registam mais 41 infetados e a Madeira 14.

No que respeita aos internamentos, verificou-se uma descida, estando agora hospitalizadas 599 doentes com covid-19, menos quatro que ontem. Entre estas 136 estão nos cuidados intensivos, o que corresponde a mais seis face ao dia anterior.

Em contrapartida, foram dadas como recuperadas mais 1.655 pessoas, elevando para 840.297 o número total daqueles que ultrapassaram a doença, num universo de 899.295 infetados confirmados desde o início da pandemia. Destes, 17.135 acabaram por morrer, vítimas da covid-19.

Atualmente, existem 41.863 casos ativos, no país, mais 1.605 que no dia anterior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.